РИАМО – 8 мар. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских женщин с праздником – Международным женским днем и пожелал им благополучия, счастья и успехов в работе.

«Дорогие наши женщины! Поздравляю вас с Международным женским днем. С праздником, который все мы очень любим. Этот весенний день всегда наполнен цветами и подарками, озарен радостью наших женщин, светом ваших улыбок», – говорится в обращении президента, опубликованном на сайте Кремля.

По его словам, сегодня трудно представить историю и развитие страны без созидательного вклада великих российских женщин.

«И сегодня, в наши дни вам подвластны практически все профессиональные высоты», – подчеркнул президент.

Путин отметил, что российские женщины – надежные сотрудники и ответственные руководители, которые умеют учитывать самые тонкие нюансы, грамотно и творчески подходить к любому делу.

«Достигать успехов – в характере наших женщин. Вы успеваете все: и на работе, и дома – и остаетесь красивыми, яркими, очаровательными, центром притяжения всей семьи, объединяете ее своей любовью, способной вдохновить и поддержать, согреть и утешить», – отметил глава государства.

В заключении президент пожелал россиянкам здоровья и счастья.