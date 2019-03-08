РИАМО - 8 мар. В аэропорту «Домодедово» опровергли информацию о появлении неизвестного транспортного средства на рулежной дорожке и резком торможении из-за этого пассажирского самолета, сообщил РИАМО представитель пресс-службы аэрогавани.

Ранее СМИ сообщали, что самолет компании «Ямал» чуть не столкнулся с машиной – незнакомым транспортным средством, которое оказалось на рулежной дорожке.

«Информация о «незнакомом транспортном средстве» и «резком торможении» некорректная. Для проверки остальных фактов создана комиссия», – сказал собеседник агентства.