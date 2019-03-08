РИАМО - 8 мар. Кулинарные поединки, уроки хорового пения, исторические реконструкции и выступления участников КВН подготовлены для москвичей и туристов в последние дни фестиваля «Московская Масленица», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Последние три дня фестиваля «Московская Масленица» выпадают на праздничные выходные. 8, 9 и 10 марта москвичей и туристов ждут творческие мастер-классы, кулинарные поединки, кукольные спектакли, занятия по фитнесу, йоге, танцам, а также концерты. Посетить мероприятия можно не только в центре, но и в других округах столицы», – говорится в сообщении.

Некоторые площадки фестиваля будут работать в московских парках, таких как «Красная Пресня», Парк Горького, «Сокольники», «Кузьминки», «Фили», а также в Измайловском, Бабушкинском, Лианозовском парках, в сквере по Олонецкому проезду.

Восьмого марта в парке «Красная Пресня» стартует серия творческих мастер-классов. В 12:00 начнется занятие по созданию цветочных браслетов. В 13:00 – мастер-класс по изготовлению открытки «Масленица, приходи!». А в 16:00 всех желающих приглашают на занятие по декору. В Бабушкинском парке посетители смогут увидеть кукольные спектакли и побывать на концерте группы «Конец фильма». На Фонтанной площади аниматоры пригласят горожан поиграть в увлекательные игры и полюбоваться ростовыми куклами. А в 18:00 начнется огненное шоу.

Музыкальные мастер-классы пройдут в парке «Сокольники». С 13:00 до 14:00 здесь будут учить хоровому пению, с 14:00 до 15:00 покажут, как правильно дышать во время исполнения песен, а с 15:00 до 16:00 все желающие узнают, как развить музыкальный слух.

На многих площадках проведут занятия по кулинарному искусству.

Кроме того, в фестивале примет участие команда «Будем дружить семьями» – полуфиналист Высшей лиги КВН в 2018 году. Их выступление начнется в 15:30 на площади Славы.

Для представителей старшего поколения подготовлена отдельная программа. В культурном центре «Зодчие», расположенном на Партизанской улице, с 10:00 до 12:00 проведут занятие «Фитнес 55+». Инструкторы расскажут, какие спортивные нагрузки и в каком объеме наиболее полезны для людей в этом возрасте, и покажут эффективные упражнения для поддержания здоровья и хорошей физической формы. Здесь же в 16:00 выступят Екатерина Иваний и Екатерина Суша – участницы телешоу, российских и международных творческих фестивалей. А в 18:00 здесь начнется занятие по созданию традиционной куклы Масленицы.

Девятого марта с 11:00 до 14:00 на площади Революции известные московские шеф-повара Олег Белов и Станислав Валенюк устроят гастрономические соревнования. Гостям фестиваля предстоит печь блины на скорость, но список ингредиентов они узнают только в начале поединка.

В Парке Горького в 12:00 в этот день стартует специальная программа. Гости смогут поводить хороводы, увидеть танцы скоморохов, попробовать свои силы в перетягивании каната и поиграть в необычные игры.

Кроме того, посетителей ждут уличные интерактивные спектакли и выступления популярных исполнителей.

С 13:00 до 18:00 на Манежной площади можно будет увидеть историческую реконструкцию. Участники клуба «Варяжская дружина» устроят масленичные игры, расскажут о вековых традициях праздника и будут фотографироваться с гостями.

На Городецкой улице в 19:00 начнется выступление команды КВН «Будем дружить семьями».