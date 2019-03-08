РИАМО - 8 мар. Турникеты на железнодорожной станции «Сходня» Октябрьской железной дороги начнут работать с 15 марта, сообщается на сайте АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания».

«С пятницы, 15 марта, проход к пригородным поездам и выход в город на станции «Сходня» будет осуществляться через турникеты. Турникетные линии установлены на каждой платформе и будут работать в реверсивном режиме – на вход и на выход», – говорится в сообщении.

После запуска турникетов беспрепятственно перейти из одной части города в другую по-прежнему можно будет по надземному пешеходному переходу. При этом для разграничения пассажиропотоков будет закрыт один лестничный сход на платформе №2 (у здания по улице Кирова, 2).

Кроме того, с 15 марта при входе на платформу №1 (в сторону Москву) начнут работать новые кассы. Помимо этого, у пассажиров станции «Сходня» появится возможность оформлять абонементные билеты на 10, 20, 60 и 90 поездок – как на обычные, так и на скоростные пригородные поезда.