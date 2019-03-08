РИАМО - 8 мар. На столичном портале «Узнай Москву» появился новый специальный маршрут, приуроченный к Международному женскому дню, экскурсия проходит по центру города, она посвящена великим женщинам, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Экскурсия проходит по центру города. Прогулка начинается на Тверской улице, а заканчивается на Моховой. Потратив не более 45 минут, можно посетить 10 достопримечательных мест столицы и узнать, как они связаны с судьбами знаменитых женщин», – говорится в сообщении.

Протяженность маршрута составит 3,7 километра. Подробное описание экскурсионного тура можно найти в разделе «Маршруты» на портале «Узнай Москву». Все достопримечательности обозначены на интерактивной карте. Описание есть также в приложении для смартфонов, доступном в App Store и Google Play.

«Экскурсия посвящена знаменитым женщинам, навсегда вошедшим в историю нашего города: благотворителям, поэтессам, скульпторам, певицам, кутюрье. Маршрут займет не больше 45 минут, но вы удивитесь, сколько любопытных фактов можно узнать за это время, прогуливаясь по центру с интерактивным гидом «Узнай Москву», – рассказала заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Портал «Узнай Москву» разработан городским департаментом информационных технологий.