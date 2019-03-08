РИАМО - 8 мар. В городском округе Щелково в частном доме убили мужчину, неизвестные прокрались в дом с целью ограбления, следователи возбудили уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Подмосковью.

По предварительным данным следствия, 7 марта около 21:00 четверо неизвестных в масках проникли в домовладение, расположенное в поселке Фряново городского округа Щелково, принадлежащее представителю ООО «Агрофирма Восток», с целью ограбления. Они связали 66-летнего хозяина дома и его супругу, после чего стали избивать и требовать передачи денежных средств. Услышав голоса соседей, нападавшие скрылись. От полученных травм хозяин дома скончался на месте, а его супруга госпитализирована в больницу.

«Следственным отделом по городскому округу Щелково ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины, совершенного группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений (статья 105 УК РФ)», – сказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела. Назначено проведение судебно-медицинской, планируется назначение генетической экспертизы. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к убийству.

Неизвестный убил трех человек в Егорьевске>>