РИАМО - 8 мар. В честь Международного женского дня в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров (МЦД) для женщин приготовили тематическую праздничную программу – «Дарим красоту», в частности, тут будут работать мейкап-станции, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Павильон расположен на площади Киевского вокзала в столице.

«Здесь будут работать сразу три мейкап-станции, где посетительниц порадуют бесплатным макияжем от профессиональных визажистов. А первые 400 женщин на входе в павильон получат подарочный сертификат на косметический презент. Забрать его можно будет в магазинах партнера программы лояльности «Город» для держателей карты «Тройка», – говорится в сообщении.

Также участники мероприятия смогут попробовать себя в роли дизайнера и создать уникальную футболку на свой вкус: желающим будет предоставлена футболка и все материалы для ее декора. Мейкап-станция будет работать с 13:00 до 17:00, дизайн-студия – с 15:00 до 19:00.

Во время мероприятия для посетителей будут играть музыканты из проекта «Музыка в метро», а при выходе из выставочного зала их ждет еще один сюрприз: ароматный чай разных сортов.

В павильоне МЦД регулярно проводят разнообразные акции, приуроченные к праздникам. Так, на День защитника отечества совместно с программой лояльности карты «Тройка» – «Город» прошел квест «Герой МЦД», в котором приняли участие порядка 200 человек.

«Демонстрационный павильон МЦД на Киевской – прекрасная площадка для проведения праздничных мероприятий. Праздник, который мы вместе с коллегами из МЦД устроили в честь 23 февраля, привлек большое количество посетителей, и они с энтузиазмом приняли участие во всех активностях. К 8 Марта мы придумали еще больше развлечений. Надеемся, гостям мероприятия все наши идеи понравятся», – рассказывает основатель программы лояльности «Город» Владимир Горбунов.

Программа лояльности карты «Тройка» – «Город» будет действовать и на Московских центральных диаметрах (МЦД).

Демонстрационный павильон МЦД на площади Киевского вокзала открыт для посетителей ежедневно без выходных с 9:00 до 21:00. Вход свободный.

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий. Первые два диаметра: МЦД-1 «Одинцово-Лобня» и МЦД-2 «Нахабино-Подольск» будут запущены уже в конце 2019 – начале 2020 года. График работы МЦД будет выстроен как в метро – с 5:30 утра до 1:00 ночи. Поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом 5–6 минут в часы пик.