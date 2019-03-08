РИАМО - 8 мар. Временная экспозиция «Женщины военной эпохи», посвященная женщинам 1940-х годов, открылась в столичном Музее Победы в преддверии 8 Марта, выставка продлится до 19 мая, говорится в сообщении пресс-службы ФГБУК «Музей Победы».

На новой художественной выставке представлено более 150 раритетов.

«Посетители увидят реликвии из фондовых коллекций Музея Победы – живопись, графику, скульптуру, предметы декоративно-прикладного искусства. Большинство из них представлены для широкого зрителя впервые. Среди экспонатов – работы скульптора Евгения Вучетича, художников-фронтовиков Бориса Неменского, Николая Обрыньбы, Софьи Урановой, Валентины Глобиной и многих других», – говорится в сообщении.

На выставке покажут образы женщин той эпохи – школьниц и юных девушек, жен прославленных маршалов и простых солдат, матерей, провожающих сыновей на фронт или получивших похоронку. Связистки, разведчицы, летчицы, медсестры, партизанки, блокадницы, труженицы тыла – все они внесли свой вклад в приближение Победы и при этом оставались женщинами.

«Женщины отгремевшей войны. Трудно найти слова, достойные того подвига, что они совершили, их судьбы не измерить привычной мерой. Всю тяжесть войны они вынесли на своих хрупких плечах», – рассказывает куратор выставки Нина Забаровская.

В экспозиции также выставлены предметы одежды и повседневного обихода середины ХХ века: вышивка и кружева, платья и туфли, пудреницы и сумочки.

Выставка будет работать до 19 мая 2019 года.