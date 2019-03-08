РИАМО - 8 мар. В столичном районе Выхино-Жулебино в весенне-летний период 2019 года планируют благоустроить 40 дворовых территорий, сообщается на сайте префектуры Юго-Восточного административного округа Москвы.

«На данных территориях будут установлены малые архитектурные формы на спортивные и детские площадки, благоустроены зоны тихого отдыха, а также газонное ограждение и антипарковочные столбики», – рассказал исполняющий обязанности главы управы района Выхино-Жулебино Василий Буканов.

Также, по его словам, на данных территориях будет произведена замена асфальтобетонного дорожного покрытия.

Кроме того, в районе Выхино-Жулебино в этом году планируется благоустроить территории шести образовательных учреждений.