РИАМО - 8 мар. Хоккейный клуб из Москвы «Динамо» в первом раунде переиграл финский «Йокерит» в шести матчах со счетом 6:2, команда вернулась в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».

«В составе московского клуба заброшенными шайбами отметились Михал Чайковски (7-я минута), Владимир Брюквин (9), Владислав Ефремов (11), Егор Зайцев (13), Даниил Тарасов (18) и Дмитрий Кагарлицкий (27). У клуба из Хельсинки отличились Никлас Йенсен (40) и Марко Анттила (44)», – говорится в сообщении.

Так, счет в серии до четырех побед стал 4–2 в пользу «Динамо». Ранее в четвертьфинал Кубка Гагарина вышли ЦСКА, «Локомотив», «Автомобилист», «Авангард» и «Салават Юлаев».