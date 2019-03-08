РИАМО - 8 мар. На юго-востоке столицы на улице Нижегородская власти города изымут нежилое помещение, на его месте будут проходить транспортные развязки через Казанское и Горьковское направление Московской железной дороги, соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

«Изъять для государственных нужд, для целей, указанных в адресной инвестиционной программе города Москвы на 2018–2021 годы: «Строительство многоуровневых транспортных развязок через Казанское и Горьковское направление Московской железной дороги на участке от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта», нежилое помещение , расположенное по адресу: улица Нижегородская, дом 104, корпус 3, принадлежащее ООО «Альтаир» на праве собственности», – говорится в сообщении.

Нежилое помещение расположено в многоквартирном доме.