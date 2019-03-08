РИАМО - 8 мар. Актер Максим Виторган и телеведущая Ксения Собчак сообщили, что давно живут отдельно, при этом супруги не собираются делить имущество и ребенка.

«Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность», – написали Виторган и Собчак в своих Instagram-аккаунтах.

В одинаковых сообщениях в соцсети они также отметили, что не делят имущества и, тем более, ребенка.