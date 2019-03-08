РИАМО - 8 мар. В деревне Татищево Дмитровского городского округа в одноэтажном жилом доме произошло возгорание на площади 10 квадратных метров, в результате происшествия погибли два человека, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«Седьмого марта в 16:35 поступило сообщение от очевидца на ЦППС Дмитровского ПСГ о пожаре в одноэтажном жилом доме. По прибытии первого пожарного подразделения наблюдалось горение внутри дома на площади 10 квадратных метров в квартире №3, угрозы распространения на соседние строения нет. После ликвидации открытого горения обнаружены тела двух погибших», – говорится в сообщении.

Полностью пожар удалось ликвидировать в 18:13. На месте происшествия работали 40 сотрудников МЧС и 12 единиц техники.