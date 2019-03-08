РИАМО - 8 мар. В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, временами возможны осадки, максимальная температура воздуха составит плюс 5 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, временами осадки преимущественно в виде дождя. Максимальная температура воздуха в Москве от 3 до 5, по области – от 0 до плюс 5 градусов», – говорится в сообщении.

Ветер южного направления со скоростью 5–10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%.

Синоптики отмечают, что содержание кислорода в приземном слое воздуха ниже климатической нормы почти на 10 единиц. Снижение содержания кислорода в воздухе заметно сказывается на самочувствии. При выраженном дефиците кислорода усугубляются процессы, уже имеющиеся в организме. Из-за кислородной недостаточности чаще всего страдают люди с сердечно-сосудистой и легочной недостаточностью, заболеваниями эндокринной системы.

Влажно-прохладные погодные условия являются причиной погодообусловленных обострений и при патологии суставов. Несмотря на некомфортные внешние условия, необходимо больше бывать на свежем воздухе, полезны лечебная гимнастика, особенно дыхательные упражнения, в переходные сезоны года следует принимать витамины группы С, РР, В, а также лекарственные препараты, рекомендованные врачом.