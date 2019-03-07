РИАМО - 7 мар. На северо-востоке столицы на улице Изумрудная произошел пожар в квартире на четвертом этаже жилого дома, в результате инцидента погиб один человек, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС России по Москве.

«Изумрудная улица, дом 32. Ликвидировано возгорание в квартире на четвертом этаже на площади 2 квадратных метра. Один человек погиб», – говорится в сообщении.

Из соседних квартир спасли пять человек, среди них двое детей. В настоящий момент их осматривает скорая помощь.