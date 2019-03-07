РИАМО - 7 мар. По словам заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко, ведомство планирует приобрести 10 тяжелых военно-транспортных вертолетов Ми-26Т2В, сообщает в четверг Федеральное агентство новостей.

«Мы будем заключать контракт на первую партию – 10 вертолетов Ми-26Т2В», – объявил Криворучко.

Во втором квартале 2019 года стартуют испытания модернизированного тяжелого вертолета, Ми-26, снабженного современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Он может эффективно применяться и днем и ночью.

Предварительные испытания вертолета уже завершены. Поставки планируют начать в 2019 году.