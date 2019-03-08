РИАМО - 8 мар. В Международный женский день ВДНХ станет одной из самых масштабных праздничных площадок в Москве, посетителей выставки ждут бесплатные экскурсии, концерты, викторины, мастер-классы и многое другое, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«8 Марта – замечательный повод, чтобы провести день на ВДНХ с близкими и друзьями: погулять, заглянуть на одну из выставок, покататься на коньках. А еще можно поучаствовать в мастер-классах, послушать выступления музыкантов или вместе с гидом пройти по историческому маршруту на бесплатной праздничной экскурсии», – говорится в сообщении.

Бесплатные экскурсии начинаются в 13:00 и 16:00. Сбор участников у павильона «Рабочий и колхозница», где гиды расскажут об истории монумента и его создательнице – скульпторе Вере Мухиной. Также маршрут проходит по местам съемок легендарных советских фильмов – киноленты «Светлый путь» с Любовью Орловой и картины «Свинарка и пастух» с участием Марины Ладыниной.

Отдельная тема экскурсий – знаменитые скульптурные композиции, украшающие исторические объекты ВДНХ. Гости узнают о прообразах девушек-республик, расположенных на фонтане «Дружба народов», истории таких скульптур, как «Родина-мать» (венчает павильон «Белоруссия»), «Комбайнерка» (расположена на крыше павильона «Космос»), «Колхозница с фруктами» (находится над ротондой ресторана «Московское небо», бывший павильон «Главкондитер»).

Праздничная программа запланирована на катках «Ракета» и «Цветник». Гости смогут сделать снимки в красочных фотозонах, смастерить карнавальные маски, поучаствовать в викторинах и танцевальных мастер-классах. На катке «Ракета» художник-карикатурист нарисует портреты для всех желающих, а для женщин будет работать мейкап-студия.

С 18:00 до 22:00 музыкальную атмосферу будут создавать известные группы Cheese People и Guru Groove Foundation, популярная исполнительница Эрика Лундмоен, а завершится праздничный концерт танцевальным DJ-сетом.

В течение всего дня в специальном домике для мастер-классов на площади возле павильона №57 пройдут занятия по созданию авторских украшений и цветочных композиций.

В праздничный вечер в павильоне «Рабочий и колхозница» гостей приглашают на концерт группы «Борис Грим & Братья Грим».

Вход свободный, но нужно предварительно зарегистрироваться.

В историческом парке «Россия – моя история!» в павильоне №57 в праздничный день пройдет тематическая экскурсия, посвященная великим женщинам. Во флористической мастерской гости смогут принять участие в костюмированной лекции «Беседа о русском веере», освоить популярный язык цветов, ставший символом придворного этикета XIX века. Для девушек вход на мультимедийные экспозиции в этот день будет бесплатным.

В павильоне №2 «Робостанция» робот Бакстер будет дарить дамам цветы. Ожидается, что на этот раз робот установит рекорд, поздравив 3 тысячи женщин. Робот-актер Борис исполнит стихи и серенады собственного сочинения, а робот Деревяка обещает предсказать счастливое будущее.