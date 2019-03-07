РИАМО - 7 мар. В Москве на стадионе ВЭБ «Арена» 9 марта состоится матч Российской премьер-лиги по футболу сезона 2018–2019 годов между столичной командой ЦСКА и ФК «Рубин» из Казани, за порядком будут следить более 1 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

«Для обеспечения безопасности и общественного порядка на стадионе и прилегающей к нему территории задействуют наряд численностью более 1 тысячи человек, из них: сотрудников полиции и Росгвардии – порядка 700 человек; работников частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб – около 500 человек», – говорится в сообщени.

Кроме того, стадионы и прилегающую территорию обследуют кинологи со служебными собаками.

На нарушителей общественного порядка и безопасности могут быть составлены протоколы об административном правонарушении, в том числе и по статье 20.31 КоАП РФ, на основании которой для болельщиков-нарушителей может быть вынесен запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований.