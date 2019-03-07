РИАМО - 7 мар. С 14 по 16 марта в 75-м павильоне ВДНХ состоится XXXIV Международная выставка «Wedding Fashion Moscow. Свадебная, вечерняя мода и аксессуары», это крупнейшая свадебная выставка в Европе, свою продукцию представят свыше 250 производителей из более чем 20 стран мира, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

Площадь выставки – 15 тысяч квадратных метров. Владельцы салонов свадебной и вечерней моды смогут подобрать модели из коллекций нового сезона, а будущие молодожены – найти все необходимое для организации незабываемого торжества.

«Изысканные наряды для невест, роскошные платья для особых случаев, элегантные мужские костюмы, детская праздничная одежда и обувь, модные аксессуары и бижутерия, оригинальные сувениры и подарки на свадьбу – крупнейшая европейская свадебная выставка в очередной раз удивит разнообразием стилей и моделей. Среди участников как известные во всем мире бренды, так и начинающие дизайнеры и небольшие ателье», – говорится в сообщении.

Уже второй год подряд на выставке будет широко представлен раздел Modatex Expo – лучшие фабрики из Италии, Польши, Турции, Тайваня, ОАЭ, Индии, Китая, Кореи, Японии, России и других стран привезут большой выбор свадебных, вечерних тканей и фурнитуры. Здесь же пройдет конкурс молодых дизайнеров «Золотая нить», участники которого представят оригинальные коллекции из трех моделей: вечернего, свадебного наряда и платья подружки невесты.

Профессиональная конференция Wedding Time Communication, посвященная event-сфере в сегменте организации свадеб, состоится 14 марта. Ее участники узнают, как выбрать нестандартную площадку для проведения торжества, организовать мероприятие за рубежом, привлекать свадьбы с большим бюджетом и продвигать свадебное агентство.

Пятнадцатого марта участники конференции Event Time Communication рассмотрят успешные примеры эффективного развития в сфере организации и проведения корпоративных и частных событий. В этот же день состоится торжественное вручение премии Event Space Awards (ESA) лучшим площадкам для проведения событий делового и развлекательного формата Москвы и Московской области.

Входной билет стоит 500 рублей при покупке на сайте выставки, в кассе павильона №75 во время проведения мероприятия он будет стоить одну тысячу рублей.