РИАМО - 7 мар. На востоке столицы неизвестный, представившись сотрудником полиции, избил потомка Александра Пушкина – графа Андрея Де Торби, сообщает в четверг Федеральное агентство новостей.

«В Измайловском парке на востоке Москвы неизвестный напал на потомка Александра Пушкина. <…> Граф Андрей Де Торби пострадал от рук мужчины, представившегося сотрудником полиции», – говорится в сообщении.

Как сообщил пострадавший, нападавший был в штатском, у него был пистолет, но стрелять он не стал, а несколько раз ударил его по голове, при этом ограбить не пытался. В настоящее время полиция проводит проверку.

Андрей Де Торби является прямым потомком Александра Пушкина по материнской линии – его род берет начало от семьи великого князя Михаила Михайловича.