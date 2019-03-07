РИАМО - 7 мар. Подмосковный Главгосстройнадзор за неделю оштрафовал застройщиков на 6,5 миллионов рублей, в частности, за нарушение требований нормативных документов в строительстве вынесено 14 постановлений на 1 миллион 456 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Главгосстройнадзором 4 марта по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях были вынесены постановления о наложении штрафных санкций на застройщиков на сумму 6 миллионов 506 тысяч рублей», – отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

За нарушение требований нормативных документов в строительстве вынесено 14 постановлений на 1 миллион 456 тысяч рублей, четыре постановления – за нарушение сроков направления извещения о начале строительства на 400 тысяч рублей.

Кроме того, 18 постановлений на 4 миллиона 545 тысяч рублей были вынесены за строительство без разрешения, 10 постановлений на 105 тысяч рублей – за эксплуатацию объектов без разрешения на ввод.

В отношении трех строительных компаний вынесено постановление о прекращении производства по делу, пяти компаниям назначено наказание в виде предупреждения.