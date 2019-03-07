РИАМО - 7 мар. Министерство внутренних дел РФ разработало проект постановления, определив перечень потенциально опасных собак, сообщает ТАСС.

Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов. Так, в список предлагается включить 69 пород, которые генетически обладают обусловленными качествами агрессии и силы, используемыми для травли, а также аборигенные породы без специальной селекции.

«Потенциально опасные собаки – собаки определенных пород, их гибриды и иные собаки, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья человека и включенные в перечень потенциально опасных собак, утвержденный правительством РФ. Выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании», – сообщается в пояснительной записке к документу.

В частности, в список предлагается внести 69 пород, в числе которых все виды овчарок, тибетский мастиф, кангал, бультерьер, ирландский волкодав и другие виды пород.