РИАМО - 7 мар. За два месяца 2019 года специалисты Мосгосстройнадзора провели 28 проверок объектов капстроительства на территории Зеленоградского округа Москвы, в результате проверок выявлено 193 нарушения, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Среди проверенных объектов: многоэтажные жилые дома в микрорайоне №3Б района Савелки, дошкольное образовательное учреждение на 200 мест в 16-м микрорайоне, многоэтажные жилые дома по программе реновации в 9-м и 19-м микрорайонах, а также жилые дома в 17-м микрорайоне.

«В результате проверок выявлено 193 нарушения, в том числе по качеству при производстве строительно-монтажных работ, организационно-правового порядка, правил пожарной безопасности, а также ненадлежащему ведению строительного контроля организациями-заказчиками», – говорится в сообщении.

Большинство нарушений устранено оперативно после выдачи предписаний. Остальные нарушения находятся на контроле Мосгосстройнадзора в соответствии со сроками, установленными в предписаниях.

Участникам строительства выдано 22 предписания об устранении нарушений. В отношении нарушителей возбуждено 27 дел об административных правонарушениях, общая сумма штрафов составила 1 миллион 112 тысяч рублей.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительно-монтажных работ. На контроле комитета в Зеленограде находится 25 объектов строительства общей площадью 305 тысяч квадратных метров. Среди наиболее значимых: три жилых дома по программе реновации», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.