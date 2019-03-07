РИАМО - 7 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Московскую городскую думу законопроект об изменении бюджета столицы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, соответствующий документ опубликован на сайте столичного парламента.

«Утвердить основные характеристики бюджета города Москвы на 2019 год: общий объем доходов бюджета города Москвы в сумме 2 триллиона 463 миллиарда 534,7 миллиона рублей; общий объем расходов бюджета города Москвы в сумме 2 триллиона 739 миллиардов 543,8 миллиона рублей; дефицит бюджета города Москвы в сумме 276 миллиардов 9,1 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда города Москвы на 2019 год определен в сумме 151 миллиардов 525,6 миллиона рублей. На 2020 год в сумме 150 миллиардов 314,5 миллионов рублей. На 2021 год в сумме 148 миллиардов 484,6 миллиона рублей.

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования.