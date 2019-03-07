РИАМО - 7 мар. В Зеленограде выявили два объекта самовольного строительства, где осуществляется деятельность по ремонту автомобилей, сейчас ведутся работы по демонтажу незаконных строений, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

«При проведении мониторинга территории Госинспекцией по недвижимости выявлены два объекта самовольного строительства, где осуществляется деятельность по ремонту автомобилей. Объекты на земельном участке с адресными ориентирами: Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 7, строение 3 возведены с нарушением норм и требований градостроительного и земельного законодательства, при отсутствии разрешения на строительство и прав на землю», – говорится в сообщении.

Организацией допущены нарушения требований и ограничений по использованию земельного участка. В настоящее время организована работа по пресечению выявленных нарушений, ведутся работы по демонтажу незаконных строений.

По факту нарушения земельного законодательства возбуждено административное производство.