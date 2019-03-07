РИАМО - 7 мар. Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Авто Селл» Гюли Коган, обвиняемой в хищении у ГУП «Московский метрополитен» свыше 850 миллионов рублей, дело будет передано в суд для рассмотрения, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в период с апреля по июль 2015 года обвиняемая, совместно со своими подельниками, в том числе Александром Геллером, похитили у ГУП «Московский метрополитен» свыше 850 миллионов рублей, присвоив себе денежные средства, которые должны были перечислить предприятию в счет оплаты предоставленных предприятием рекламных площадей. Александр Геллер объявлен следствием в розыск.

«В настоящее время обвиняемая и ее защитник в соответствии со статьей 217 УПК РФ знакомятся с материалами уголовного дела. В ближайшее время уголовное дело будет направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.

В целях возмещения причиненного потерпевшим ущерба по ходатайству следствия судом наложен арест на имущество, принадлежащее компании. Его рыночная стоимость составляет более 1 миллиарда рублей.