РИАМО - 7 мар. Московское областное УФАС России постановило включить в реестр недобросовестных поставщиков ООО «СМИ-Крис Компани», общество нарушило условия контракта на проектирование автомобильной дороги общего пользования в городского округе Домодедово, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Московское областное УФАС рассмотрело сведения, представленные администрацией городского округа Домодедово, в отношении ООО «СМИ-Крис Компани» для включения в реестр недобросовестных поставщиков. Согласно представленным сведениям, администрация заключила с обществом контракт на выполнение работ по проектированию автомобильной дороги общего пользования в городского округе Домодедово», – говорится в сообщении.

В связи с нарушением ООО «СМИ-Крис Компани» условий исполнения контракта, администрация расторгла контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии УФАС общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «СМИ-Крис Компани» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.