РИАМО – 7 мар. Премьер-министр России Дмитрий Медведев изменил процедуру рассмотрения поправок правительства к законопроектам, передает Федеральное агентство новостей.

Если раньше кабинет министров на заседаниях рассматривал только сами законопроекты, то теперь он будет рассматривать и предлагаемые правительством поправки к законопроектам, которые уже прошли первое чтение.

«С сегодняшнего дня такие проекты подлежат рассмотрению на заседании правительства наряду с проектами федеральных законов. Все министры и вице-премьеры понимают, о чем я говорю», – сказал Медведев на встрече с членами правительства.

Премьер-министр отметил, что некоторые поправки полностью меняют концепцию законопроекта, однако правительством не рассматриваются. В результате высший коллегиальный орган исполнительной власти иной раз не понимает, что он одобрил.

Первые поправки рассмотрены правительством уже на сегодняшнем заседании.

Новая схема рассмотрения поправок помимо всего прочего позволит выявлять и исправлять имеющиеся в законопроектах недочеты.