РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 8 мар. Музей-усадьба «Архангельское» в подмосковном Красногорске приглашает женщин бесплатно посетить парк в пятницу, сообщается на официальной странице управления по культуре и делам молодежи в Instagram.

«Музей-усадьба «Архангельское» присоединился к акции федеральных музеев и приглашает милых дам в Международный женский день посетить парк бесплатно», – говорится в сообщении.

В пятницу в 16:00 в Колоннаде состоится праздничный концерт «В джазе только девушки». Стоимость билета – 350 рублей.

По инициативе министерства культуры РФ 8 Марта женщин будут бесплатно пускать в ряд федеральных музеев. К акции также присоединился Красногорский филиал Музея Победы.