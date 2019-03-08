РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 мар. Аудиозаписи поздравлений с Международным женским днем прозвучат в пятницу в общественном транспорте городского округа Люберцы.

Глава Люберец Владимир Ружицкий отметил, что аудиопоздравления с Международным женским днемв первые адресуются прекрасным женщинам в автобусах. Во время поездки пассажирки услышат в записи много приятных слов от главы муниципалитета и его коллег.

Он добавил, что поздравления женщинам записали заранее. Помимо главы муниципалитета, в записи приняли участие председатель общественной палаты городского округа Люберцы Петр Ульянов и депутат горокруга Александр Мурашкин.

Аудиозаписи прозвучат на пяти маршрутах общественного транспорта – №№373, 346, 463, 31 и 501. Всего задействуют порядка 70 транспортных средств автоколонны №1787.