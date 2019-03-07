РИАМО – 7 мар. Совет безопасности РФ скорректирует доктрину продовольственной безопасности России в связи с новыми рисками, передает в четверг Федеральное агентство новостей.

Вопрос поднимался на заседании межведомственной комиссии по безопасности в экономической и социальной сфере с участием членов научного совета при Совбезе и экспертов.

«Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации будет скорректирована в течение 2019 года», – говорится в сообщении.

Необходимость скорректировать доктрину вызвана изменениями в социально-экономическом состоянии России, а также возникновением новых рисков, вызванных введенными против РФ санкциями.

Также доктрину изменят с учетом повышения открытости агропродовольственного рынка России, углублением интеграционных процессов в ЕАЭС и созданием единого таможенного пространства.

В Совбезе напомнили, что модель развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ была изменена с импортозамещающей на экспортоориентированную.

Ранее укрепить продовольственную безопасность России призвал президент Владимир Путин. Он отметил, что стране необходимы открытия и разработки, которые помогут выпускать продукцию мирового уровня.