РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 мар. В лесопарке «Дубки» подмосковного Подольска в пятницу проведут ежегодные соревнования по лыжным гонкам «Подольская лыжня», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Открытые XXXVI традиционные соревнования по лыжным гонкам «Подольская лыжня» памяти председателя спортивного клуба «Космос» Нины Федотовой, тренера по лыжному спорту Виктора Сафронова и мастера спорта СССР Александра Ефимова состоятся 8 марта 2019 года. Помимо основных соревнований, запланирована эстафета 4 на 2 километра в рамках III комплексной спартакиады по месту жительства», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в лесопарке «Дубки», начало в 11:00. Подробности можно узнать по телефону: 8(496)765-16-78.