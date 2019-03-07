РИАМО - 7 мар. Зиму в Москве провели более 32 тысяч водоплавающих птиц, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

В январе специалисты ГПБУ «Мосприрода» провели зимний учет водоплавающих на подведомственных территориях в рамках Всероссийской акции Союза охраны птиц России «Серая шейка-2019».

«Водоплавающих птиц зимой в рамках данного мероприятия принято подсчитывать в третьи выходные января. Цель акции – собрать актуализированные данные об изменении численности», – отмечается в материале.

Учет водоплавающих птиц проводился при участии волонтеров – представителей общественных организаций и школьников.

Мероприятия по учету водоплавающих были организованы на следующих водных объектах: Кузьминские, Люблинские, Шибаевские и Царицынские пруды, на озере Бездонное, на реках Сходня, Яуза, Чермянка, Лихоборка, Химка, Городня, Голедянка, Очаковка, Сетунь, Москва-река, Ивановские отстойники.

Всего в столице 17 видов водоплавающих: кряква (28,8 тысяч особей), гоголь (412), огарь (1756), хохлатая чернеть (182), большой крохаль (107), луток (18), красноголовый нырок (четыре), свистунок (семь), мандаринка (четыре), свиязь (два), белощекая казарка (три), гуменник (два), белолобый гусь (один), турпан (один), трескунок (один), чомга (семь), камышница (одна). Также это чайки серебристые (573), сизые (354), озерные (33), неопределенных (82).