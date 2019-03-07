РИАМО (БАЛАШИХА) – 7 мар. Накануне Международного женского дня в подмосковной Балашихе активисты местного отделения «Молодой Гвардии «Единой России» поздравили жительниц Балашихи и вручили им более 200 букетов мимоз, сообщил «РИАМО в Балашихе» член местного отделения партии «Единая Россия», председатель молодежного парламента при совете депутатов городского округа Алексей Егоров.

Ежегодная акция «Милые женщины» проводится 7 и 8 марта по инициативе Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» во всех муниципальных образованиях.

«Седьмого марта в преддверии этого прекрасного праздника мы тоже вышли на улицы Балашихи, чтобы поздравить наших милых дам и подарить им букеты мимоз. Акция прошла в трех точках горокруга: в микрорайонах Железнодорожный, Заря и на площади у Ледового дворца в Балашихе. В этот день мы вручили более 200 букетов», – сказал Егоров.

Он добавил, что для женщин это стало приятной неожиданностью. Егоров пожелал всем представительницам прекрасного пола удачи, счастья, добра, чтобы в доме был всегда уют, а любимые мужчины не только защищали, но и часто дарили цветы.

В день 8 Марта во всех муниципалитетах Московской области также будет проходить интернет-акция «Единой России» «Милые женщины».

В рамках данной акции партийцы, сторонники и молодогвардейцы будут поздравлять представительниц прекрасного пола с Международным женским днем и выкладывать в социальных сетях видеопоздравление в формате стихотворения.

Подпись к видео будет сопровождаться хештегами: #МилыеЖенщины, #ЕдинаяРоссия.