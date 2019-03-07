РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 мар. В усадьбе «Ивановское» подмосковного Подольска с 4 по 7 марта проходила фольклорная Масленица с квестом и мастер-классом для детей, в ней приняли участие больше 300 ребят дошкольного и школьного возрастов, сообщила «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия.

«В усадьбе «Ивановское» с 4 по 7 марта впервые провели для детей интерактивное представление на тему Масленицы в новом формате, где соединилась традиционная русская культура и современные интерактивные квесты. Это совместный проект федерального музея профессионального образования, центра русской культуры «Истоки» и ивент-агентства «Ирис-праздник», – сказала организатор.

Она добавила, что организаторы решили показать юному поколению богатство славянских традиций, привить любовь к родной культуре. При этом они сделали так, чтобы ребятам было интересно. Всего в представлениях за четыре дня приняло участие более 300 детей дошкольного возраста, а также школьников с первого по пятый класс.

Фольклористы центра «Истоки» рассказывали детям про обычаи, связанные с Масленицей, какие названия есть у каждого дня в семидневном праздновании, когда и к кому, согласно традиции, в эти дни нужно в гости идти, когда городок снежный строить, а когда с горок кататься.

Ребятам предложили отправиться в увлекательное путешествие по разным площадкам усадьбы, во время которого их знакомили с традициями древнего праздника, увлекали водить хороводы и играть в народные игры. Участники побывали в гостях у Василисы Премудрой и озорника Петрушки, попробовали играть на русских народных инструментах, сделали в подарок маме салфетку в русском стиле и попробовали вкусных блинов с чаем во дворе усадьбы.