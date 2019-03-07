РИАМО - 7 мар. В центре столицы в InLiberty в Столярном переулке 20 марта пройдет лекция «О чем эта музыка: как понять и полюбить классику», лекцию о классической музыке проведет музыкальный журналист и популярный лектор Ляля Кандаурова, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

«Двадцатого марта в рамках проекта издательства «Альпина Паблишер» «От Автора» Ляля Кандаурова проведет лекцию о классической музыке. Из лекции вы узнаете, как получилось, что именно музыку рубежа XVIII–XIX веков мы считаем «классической»; почему люди с разным слушательским опытом воспринимают одни и те же произведения как «простые» и «сложные»; как музыка оперирует временем, сюжетами и ролями тех, кто ее слушает; есть ли другие способы измерять музыку кроме как человеческими эмоциями», – говорится в сообщении.

Лекция начнется в 19:30 и продлится до 21:00.

«Cлушать музыку – это самое интересное, что есть на свете», – уверена Кандаурова.