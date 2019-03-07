РИАМО - 7 мар. Активно открывающиеся на территории Москвы гастрономические рынки становятся ее новым брендом, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел гастрономический квартал «Депо», который недавно открылся в реставрированном здании Миусского трамвайного депо на Лесной улице. Мэр поздравил работающих в нем женщин с наступающим праздником 8 Марта.

«Рыночная торговля переживает в Москве второе рождение. Все больше рынков перестают быть просто местами для покупок и превращаются в новое городское явление – комфортное пространство для общения и проведения культурных мероприятий», – сказал Собянин.

В современном формате работают уже девять рынков Москвы, включая крупнейший в Европе гастрономический квартал «Депо», недавно открытый на Лесной улице. К ним можно добавить и круглогодичные ярмарки, которые открываются в жилых районах.

«То есть современные рынки и ярмарки – это не какой-то единичный эксклюзив, а постоянно растущая сеть, доступная для каждого москвича и популярная среди туристов. Эти рынки становятся новым брендом Москвы», – отметил градоначальник.

В «Депо» работают 75 ресторанов и кафе на 1,4 тысячи посадочных мест. Летом – за счет веранд количество мест может быть увеличено в два-три раза. Рядом с хорошо известными ресторанными проектами соседствуют гастрономические стартапы, где свое мастерство и творчество демонстрируют молодые шеф-повары.

Посетители квартала могут познакомиться с кухней разных стран мира: России, Австралии, Азербайджана, Вьетнама, Греции, Израиля, Китая, Мексики, США, Японии и других. Можно попробовать рамен, такояки, хумус, фалафель, гирос, блины и многие другие блюда – как традиционные, так и экзотические.

На фермерском рынке – а это 140 торговых мест – продается свежая продукция практически со всех уголков России. Организован сервис доставки продуктов и еды из «Депо» на дом или в офис покупателя. Кроме того, в «Депо» открыты сувенирные лавки, спортивный и музыкальный клубы, детский игровой центр.