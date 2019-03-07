РИАМО – 7 мар. В Лыткарине нарушили порядок проведения электронного аукциона, организатор торгов неправомерно отклонил заявку компании от участия в торгах, говорится в сообщении пресс-службы управления Московского областного УФАС России.

Ранее была рассмотрена жалобу ООО «ОМ-Энерго» на действия управления ЖКХ и РГИ города Лыткарино при проведении электронного аукциона на ремонт сетей уличного освещения.

«Согласно доводу жалобы, организатор торгов неправомерно отклонил заявку общества от участия в электронном аукционе», – говорится в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий организатора торгов и признало жалобу ООО «ОМ-Энерго» обоснованной.

«Также, Московское областное УФАС России выдало управлению ЖКХ и РГИ города Лыткарино обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений», – заключается в материале.