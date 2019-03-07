РИАМО - 7 мар. В новой Москве построено около 3,5 миллионов квадратных метров жилья в малоэтажных и индивидуальных домах, это почти четверть всего введенного на присоединенной территории жилья, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

«Около 3,5 миллионов «квадратов» жилья в ТиНАО построено в малоэтажных и индивидуальных домах. Это почти четверть от всего объема жилья, введенного с начала освоения новых территорий в ТиНАО», – сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он уточнил, что по мере застройки территорий, более удаленных от МКАД, спрос на малоэтажное жилье и дома ИЖС становится все выше. По мнению Жидкина, этому способствует активное строительство за счет бюджета города дорожной, инженерной инфраструктуры.

«Недавно мэр Москвы Сергей Собянин утвердил решение Градостроительно-земельной комиссии о выставлении на торги шести земельных участков в новой Москве для индивидуального жилищного строительства. Они расположены в поселениях Марушкинское, Сосенское, Кленовское, Роговское и Вороновское. Площадь земельных участков составляет от 0,3 до 0,7 гектара. На них можно построить объекты площадью от 300 до 1,2 тысячи квадратных метров», – уточнил Жидкин.