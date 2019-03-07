РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 мар. Житель подмосковного Подольска пожаловался на установку незаконных ограждений на парковке по улице Подольская, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на самовольную установку ограждений на территории общего пользования. Он отметил, что на парковке у дома № 20/23 корпус №2 по улице Подольская неизвестные установили столбики и трос, отгораживающие несколько парковочных мест. Их уже несколько раз срезали, но владельцы заново их восстанавливали.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу демонтажа самовольно установленных ограждений и сообщает, что 6 марта по указанной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению нарушений проведены», – сказал замглавы администрации городского округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.