РИАМО - 7 мар. Актер театра и кино, режиссер Никита Высоцкий поздравил жительниц Подмосковья с Международным женским днем, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Праздничные концерты «Дорогой Высоцкого» прошли в Орехово-Зуеве и Коломне. В программу вошли самые известные произведения поэта, исполнителя и автора песен, актера театра и кино Владимира Высоцкого «Песня о друге», «Он не вернулся из боя», «Утренняя гимнастика», песни из фильмов «Вертикаль», «Опасные гастроли», «Война под крышей» в исполнении бардовского ансамбля «Песни нашего времени»», – говорится в сообщении.

Министерством культуры региона организованы бесплатные концерты-поздравления известных российских артистов, приуроченные к 8 Марта. Концерты-поздравления прошли также в Красногорске, Клину, Солнечногорске, Орехово-Зуеве, Химках, Наро-Фоминске и Коломне.

«Возникла идея, чтобы к 8 Марта самые знаменитые российские артисты отправились по городам Подмосковья и сделали подарок женщинам своими выступлениями. Это очень правильная, хорошая, светлая идея губернатора Московской области Андрея Воробьева. Это нужно делать, потому что жизнь измеряется не только километрами дорог и экономическими показателями. Жизнь измеряется еще той радостью, которую мы должны друг другу обязательно дарить в начале весны», – подчеркнул Высоцкий.