РИАМО - 7 мар. За три года в Москве на хостелы в Роспотребнадзор поступило более 800 жалоб, входе проверок было проведено 125 судебных заседаний, сказала руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

«За три года, пока мы занимаемся этой проблемой, около 800 жалоб. По всем жалобам были проверки, все жалобы рассмотрены, они все по существу. 125 судов мы прошли. <…> Нас суды поддерживают. Соседство жителей и хостелов очень сложное», – сказала Андреева в эфире телеканала «Москва 24».

Она добавила, что от общего количества хостелов в столице, 80% находятся в жилых домах.

Чаще всего жильцы этих домов жалуются на постоянный шум, вечно открытую подъездную дверь и антисанитарию.