РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 7 мар. Огнеборцы подмосковных Люберец показали ученикам школы №56 принцип работы огнетушителя и рассказали о правилах пожарной безопасности в учебном заведении, говорится сообщении пресс-службы Люберецкого территориального управления Главного контрольного управления МО «Мособлпожспас».

В четверг сотрудники пожарно-спасательного поста поселения Красково городского округа Люберцы посетили школу №56.

«Первым этапом занятия стала теоретическая подготовка учащихся и педагогического состава школы. Огнеборцы напомнили о первоочередных правилах пожарной безопасности в школе. Также школьникам рассказали о первичных средствах пожаротушения, продемонстрировали, как пользоваться огнетушителем», – говорится в сообщении.

После этого в школе провели плановую тренировочную эвакуацию. Анализ проведенного мероприятия показал, что педагогический и технический персонал, учащиеся школы освоили необходимые знания, умения и навыки поведения в условиях экстремальных ситуаций.

На заключительном этапе занятия учащиеся под присмотром пожарных по традиции сожгли масленичное чучело.