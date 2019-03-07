РИАМО - 7 мар. Врачи Морозовской больницы провели уникальную операцию маленькой гимнастке со сложным нарушением работы сердца, оперативные вмешательства при сложных нарушениях сердечного ритма у детей начали выполняться впервые в системе детского столичного здравоохранения в Морозовской больнице, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

«При прохождении плановой диспансеризации в поликлинике у шестилетней девочки, которая занимается художественной гимнастикой, на электрокардиограмме впервые зарегистрирована предсердная тахикардия – сильнейшее учащение сердцебиения до 240 ударов в минуту. Девочку экстренно госпитализировали в Морозовскую детскую больницу, в отделение кардиохирургии и интервенционной кардиологии», – отмечается в сообщении.

Специалисты провели комплексную диагностику работы сердца, в том числе мониторирование ЭКГ по Холтеру. В итоге у ребенка тахикардия – 170 ударов в минуту, максимально – 250 ударов в минуту. Такие серьезные нарушения ритма сердца при регулярных прохождениях медосмотров в течение жизни обнаружены не были. Заболевание у ребенка, скорее всего, развилось только недавно.

Врачи приняли решение провести процедуру инвазивного электрофизиологического исследования с последующей радиочастотной абляцией очага аритмии.

«Операционная бригада в составе кардиохирургов Фархада Рзаева, Мурада Дишекова и анестезиолога Яны Шлема с помощью навигационной нефлюороскопической системы сконструировали 3D-модель обоих предсердий и выполнили серию радиочастотных аппликаций с купированием тахикардии и восстановлением синусового ритма», – уточняется в сообщении.

Операция прошла успешно. Девочку выписали из больницы, а через 3 месяца планируется повторное проведение мониторирование работы сердца.