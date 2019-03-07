РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 7 мар. Фонари во дворе дома на улице 11-ти Саперов в поселке Нахабино подмосковного Красногорска отремонтировали по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Пользователь сообщил на портале, что во дворе дома №2 на улице 11-ти Саперов в поселке Нахабино несколько дней не работают фонари.

«Администрацией шестого марта по указанной в обращении информации проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению нарушения проведены», – сообщил исполняющий обязанности начальника теруправления поселка Нахабино Михаил Пшонкин.