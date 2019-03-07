РИАМО - 7 мар. Московским водителям рекомендуется выезжать на дороги столицы после 20:00, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«Основные перекрытия в городе закончились. Ждем, что скоро девять баллов пойдут на спад. Но на автомобилях лучше выезжать после 20 часов», – говорится в сообщении.

В четверг из-за сокращенного рабочего дня сместился вечерний час пик, поэтому в данный момент лучше передвигаться по городу на общественном транспорте.

Ранее в столице были зафиксированы 10-балльные пробки.