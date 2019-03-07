РИАМО – 7 мар. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, заключительном чтении резонансный законопроект о блокировке в интернете материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти России, сообщает ТАСС.

Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, позднее к ним присоединилась еще группа парламентариев.

«В документе определен «порядок ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ», – говорится в сообщении.

Генеральный прокурор РФ или его заместители, согласно новому закону, будут обращаться в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим запрещенную информацию.

Депутаты в рамках рассмотрения закона во втором чтении дифференцировали штрафы в зависимости от последствий фейковых новостей.

Поправки были внесены в 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Теперь за «распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет» материалов, оскорбляющих общество, госсимволы и институты власти на первый раз может грозить штраф в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. При повторном нарушении штрафные санкции возрастут до 100-200 тысяч рублей, а в случае устойчивого рецидива (более двух раз) – до 200-300 тысяч рублей и уже с возможностью ареста на 15 суток в качестве альтернативы.