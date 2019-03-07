РИАМО – 7 мар. Глава подмосковных Котельников Андрей Булгаков в четверг вручил грамоты сотрудницам полиции в преддверии Международного женского дня, говорится в сообщении МУ МВД России «Люберецкое».

«За добросовестное выполнение служебных обязанностей в честь Международного женского дня глава городского округа Котельники Андрей Булгаков поздравил женскую половину МУ МВД России «Люберецкое» с праздником. Он вручил ценные подарки и грамоты», – говорится в сообщении.

Международный женский день отмечается 8 Марта. Дата праздника была утверждена на II Международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене в 1910 году. В этот день все представительницы прекрасного пола принимают поздравления от мужчин. Обязательный атрибут праздничного дня – букет тюльпанов или веточка мимозы.