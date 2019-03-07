РИАМО - 7 мар. Международные резервы России выросли на 2,3 миллиарда долларов за неделю и к 1 марта составили 482,8 миллиарда долларов против 480,5 миллиарда на 22 февраля, сообщает Газета.ru.

«Объем международных резервов за неделю вырос на 2,3 миллиарда рублей или на 0,5% в результате положительной переоценки и на 1 марта составил 482,8 миллиарда», – говорится в сообщении на сайте Банка России.

Международные (золотовалютные) резервы России – это высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении Банка России и правительства.