РИАМО - 7 мар. Во Дворце культуры имени В.Н. Леонова в подмосковном Зарайске прошел сольный концерт Народного артиста России, художественного руководителя и председателя худсовета Московской областной филармонии Максима Дунаевского, артист поздравил женщин с 8 Марта, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Я в Подмосковье почти везде был, везде выступал, а вот в Зарайске не был – в этом красивейшем старинном русском городе с потрясающим Кремлем, с невероятными видами и ландшафтами. Но все равно женщины – это главные украшения любого города – самого лучшего и самого красивого. Я вас от всей души поздравляю с этим праздником!» – обратился к зрителям Максим Дунаевский.

Министерством культуры региона организованы бесплатные концерты-поздравления известных российских артистов, приуроченные к 8 Марта.

Концерты-поздравления прошли также в Красногорске, Клину, Солнечногорске, Орехово-Зуеве, Химках, Наро-Фоминске и Коломне.